شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: فرق متخصصة لإحصاء وتقييم خسائر حرائق الغابات على مستوى 26 ولاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجهت فرق جزائرية متخصصة إلى 26 ولاية شهدت اندلاع حرائق غابات خلال الأيام الأخيرة، بهدف إحصاء وتقييم الخسائر التى مست الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، لعرضها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الثلاثاء، عن المفتش المركزى بوزارة الداخلية عبر العزيز دليبة قوله: إنه تم إيفاد فرق متخصصة للبلديات المتضررة على مستوى 26 ولاية، للشروع فى إحصاء الأشخاص المتضررين وتقييم الخسائر الناجمة عنها.

وأوضح دليبة، أن هذه الفرق، تتشكل من إداريين وخبراء فى المراقبة التقنية، مهمتهم جرد الأملاك المنقولة وغير المنقولة التى تضررت جراء حرائق الغابات، لتتبع العملية فى مرحلة ثانية بإعداد التقييم المالى لهذه الأضرار.

وأشار دليبة، إلى أن هذه الملفات ستخضع للمراقبة على مستوى الدائرة المعنية ثم الولاية، لتعرض بعدها على اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من هذه الحرائق، معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من العملية ككل فى أقرب وقت.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، قد ترأس يوم أمس، اللجنة الوطنية لتقييم وتعويض المتضررين من حرائق الغابات التى شهدتها بعض ولايات الوطن، والتى أوكلت رئاستها إلى المستشار المكلف بالعلاقات الخارجية عبد الحفيظ علاهم، كما أصدر تعليمات صارمة لأعضاء اللجنة للعمل بطريقة منظمة مع كل القطاعات واللجان الولائية، للشروع الفورى فى تعويض المتضررين فى ممتلكاتهم.