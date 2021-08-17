شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم مجلس النواب الليبى: البرلمان وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، إن البرلمان وافق على مشروع قانون انتخاب رئيس بشكل مباشر من الشعب، لافتا إلى أنه تم إحالة القانون للجنة التشريعية والدستورية للصياغة النهائية، موضحًا أن الجلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور النائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري.

وأضاف "بليحق" أنه في مستهل الجلسة تم تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021م المعدل مرة أخرى من قبل الحكومة والذي أحيل إلى مجلس النواب يوم أمس الإثنين.

وصدر القرار 5 لسنة 2014 لانتخاب رئيس لدولة ليبيا بشكل مباشر فى جلسة مكتملة النصاب لمجلس النواب يوم 14 أغسطس فى أول جلسات عقدها منذ التئامه وأصبح جزء من الإعلان الدستوري، وذلك فصلاً فى مقترحات "لجنة فبراير" التي قامت بالتعديل الدستوري فى آخر أيام ولاية المؤتمر العام الذي صوت عليه بـ "نعم" وتركت مسألة كيفية انتخاب الرئيس لكي يفصل فيها مجلس النواب .

وعلى إثره أصدر مجلس النواب الليبي هذا القرار، وقد منح بموجبه الشعب حق انتخاب رئيس الدولة، ليقفل بذلك باب جدل فتحه حينها المؤتمر الوطني العام وتيار الإسلام السياسي بشكل خاص، حيث كانت هذه الأطراف تصر على أن يقوم البرلمان أو الجهة التشريعية بانتخاب رئيس "على الطريقة اللبنانية" بدلاً من أن ينتخب الشعب رئيسه .

واتخذ مجلس النواب لنفسه حق ممارسة صلاحيات ومهام رئيس الدولة إلى حين انتخاب رئيس لها وهو الأمر الذي يتطلب منه فقط تفعيل قانون للانتخابات عبر لجنته التشريعية وإحالته للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على غرار عملية انتخاب مجلس النواب ذاته فى يونيو 2014 .