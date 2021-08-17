شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. المسجد الحرام يستقبل المعتمرين والزوار المحصنين في الفئة العمرية 12 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نشرت الرئاسة العامة لشؤون الحرمين الشريفين مقطع فيديو لاستقبال الحرم المكي زوارًا من المحصنين في الفئة العمرية 12 عامًا فما فوق. ويوضح المقطع قيام أصحاب هذه الفئة العمرية بأداء مناسك العمرة و الطواف حول الكعبة و الصلاة بالمسجد الحرام. جدير بالذكر، أن التحصين يُعد شرطًا رئيسيًا لأداء فريضة العمرة أو الصلاة داخل الحرمين الشريفين، كما كان أيضًا شرطًا رئيسيًا لقبول طلبات المتقدمين لأداء فريضة الحج الشهر الماضي.

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