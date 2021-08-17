اخبار الخليج

وزير الخارجية الإسرائيلي يشكر السلطة الفلسطينية لمشاركتها في إطفاء حرائق القدس

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - قدم وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، الشكر للسلطة الفلسطينية على تلك المشاركة، وهو ما نشره في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي في "تويتر"، مساء اليوم الثلاثاء.

سبق أن وافقت إسرائيل على عرض السلطة الفلسطينية بالمساعدة في إخماد حرائق جبال مدينة القدس المحتلة، حيث شارك الدفاع المدني الفلسطيني بـ 4 فرق إطفاء (20 إطفائيا و4 سيارات إطفاء) من مدن الضفة الغربية.

ولجأت إسرائيل إلى كل من اليونان وقبرص طلبا للمساعدة، حيث أصدر رئيس الوزراء نفتالي بينيت، تعليمات بطلب المساعدة الدولية لإطفاء الحرائق المندلعة في جبال القدس.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أكدت، أمس الإثنين، اندلاع حرائق كبيرة في غابات جبال مدينة القدس، حيث هرعت طائرات وقوات الإطفاء إلى مكان الحرائق، في وقت توجهت الشرطة الإسرائيلية إلى بعض المستوطنات بهدف إجلاء مستوطنيها، بعد وصول النيران إليهم.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا