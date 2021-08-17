بينيت: حماس تتحمل مسؤولية إطلاق الصواريخ وسنرد بالوقت المناسب... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر الحساب الرسمي لرئيس الوزراء الإسرائيلي على "تويتر" تغريدة جديدة له مساء اليوم الثلاثاء، أكد من خلالها أنه عقد جلسة لتقييم الأوضاع في مقر قيادة فرقة غزة، برفقة وزير الدفاع بيني غانتس، والتي شدد خلالها على أن هدف بلاده يتمثل في توفير الأمن للمستوطنين في منطقة غلاف غزة.

وأوضح نفتالي بينيت أن الجيش الإسرائيلي سيعمل في الوقت والمكان المناسبين، مشيرا إلى أن العنوان في قطاع غزة هو حركة "حماس"، وليس جهات أخرى غيرها.

وكانت وسائل الإعلام العبرية، قد ذكرت أن صافرات الإنذار قد دوت، أمس الإثنين، في 4 مستوطنات إسرائيلية بمحيط قطاع غزة.

وأفادت قناة "كان" الرسمية بأن صافرات الإنذار دوت في مستوطنات سديروت ونيرعام وإيبيم وإيرز، فيما نشرت القناة مقطع فيديو يوثق عملية اعتراض القبة الحديدة أحد الصواريخ التي أطلقت من قطاع غزة في سماء مستوطنة سديروت.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب نشره بحسابه على "تويتر": "في أعقاب الإبلاغ عن عملية الإنذار، تم تحديد عملية إطلاق واحدة من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وقد اعترضها مقاتلو سلاح الجو الإسرائيلي".

وفي 21 مايو/آيار الماضي، انتهت جولة تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد 11 يوما، أطلقت خلالها الفصائل أكثر من 4 آلاف صاروخ على إسرائيل، التي تسبب قصفها للقطاع في إسقاط عشرات القتلى والمصابين ودمار هائل في البنى التحتية، وهي جولة التصعيد أو العملية العسكرية التي أطلق عليها اسم "سيف القدس".