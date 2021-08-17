السيسي لأبطال مصر الأولمبيين: استعدوا لتحقيق إنجاز أكبر... صور وفيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي على حسابه الرسمي بتويتر: "شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف أنهم "خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار".

وأكد دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

كما قدم الشكر لأبطال مصر، وطالبهم بالاستعداد لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، منح السيسي اللاعبين المصريين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 وسام الرياضة تكريما لهم على مجهودهم وإنجازهم.

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