اخبار الخليج

السيسي لأبطال مصر الأولمبيين: استعدوا لتحقيق إنجاز أكبر... صور وفيديو

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وقال السيسي على حسابه الرسمي بتويتر: "شرفت اليوم بتكريم أبنائي وبناتي أبطال مصر، لما حققوه من إنجاز كبير خلال دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020".

وأضاف أنهم "خير قدوة للشباب في التفوق وقوة العزيمة والإصرار".

وأكد دعمه الكامل لتوفير كل الإمكانات اللازمة لكل الفئات العمرية من أبطال مصر الرياضيين، بما يضمن استمرارهم في تحقيق المزيد من الإنجازات ، ورفع اسم مصر عاليا في المحافل الدولية.

كما قدم الشكر لأبطال مصر، وطالبهم بالاستعداد لتحقيق إنجاز أكبر في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة.

وفي وقت سابق اليوم، منح السيسي اللاعبين المصريين الحاصلين على ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 وسام تكريما لهم على مجهودهم وإنجازهم.

**يمكنك متابعة المزيد من أخبار مصر الآن عبر موقع سبوتنيك.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا