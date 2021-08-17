مصر تستلم نحو 300 ألف جرعة لقاح من بريطانيا

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان أن الجرعات تم شحنها عبر مبادرة كوفاكس العالمية بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الصحة العالمية ووصلت القاهرة أمس الاثنين، بحسب "رويترز".

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وتمثل الشحنة جزءا من دفعة أولى من عدد 100 مليون جرعة كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعهد في قمة مجموعة السبع بأن تشاركها بريطانيا مع الدول الأخرى التي تحتاج اللقاحات بحلول يونيو/ حزيران 2022.

تأتي الشحنة الجديدة بعد أيام من حصول مصر على حوالي 1.7 مليون جرعة من لقاحات شركة أسترازينيكا عبر كوفاكس.

وحصلت القاهرة أيضا على لقاحات سبوتنيكV وسينوفارم وسينوفاك وجونسون اند جونسون وبدأت مؤخرا في إنتاج لقاح سينوفاك محليا.

وقالت الحكومة المصرية في يونيو/ حزيران إنها تهدف تطعيم 40% من سكان مصر البالغ عددهم 100 مليون نسمة بحلول نهاية العام الجاري.

وقال مجلس الوزراء أمس الاثنين إن مصر تعمل على زيادة وتيرة التطعيمات لتصل إلى 800 ألف شخص يوميا في الفترة المقبلة.