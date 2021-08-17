شكرا لقرائتكم خبر عن "سانا": مليشيا قسد تختطف مدنيين من مخيم الهول شرق الحسكة وبلدة السوسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتحمت مليشيا "قسد"، اليوم الثلاثاء، مخيم الهول للاجئين شرق مدينة الحسكة وبلدة السوسة بريف دير الزور، واختطفت عددا من المدنيين.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المليشيا اقتحمت القسم الأول من مخيم الهول للاجئين بريف الحسكة الشرقى واختطفت ثلاثة أشخاص داخل المخيم، وذلك بقصد إرهاب آلاف المهجرين المحتجزين فى المخيم الواقع بريف الحسكة الشرقى ومحاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية فيه.

وفى ريف دير الزور الشرقى اقتحمت مجموعات مسلحة من ميليشيا "قسد" حى العاليات فى بلدة السوسة بالريف الشرقى واختطفت عددا من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

فيما أعلنت مصادر محلية سورية، مقتل مدني برصاص مسلحي ميليشيا قوات "قسد" في بلدة ذيبان شرقي دير الزور.

وقالت المصادر، حسبما نقل "التلفزيون السوري"، إن: "ميليشيات "قسد" أطلقت الرصاص من أسلحتهم الرشاشة بشكل عشوائي باتجاه مجموعة من الأهالي عند ضفة نهر الفرات في بلدة ذيبان شرقي دير الزور ما تسبب في مقتل مدني.

وأشارت المصادر إلى أن إطلاق الرصاص من قبل الميليشيات أدى إلى بث حالة من الذعر والخوف بين الأهالي وخاصة الأطفال .