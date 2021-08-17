شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرئيلي عند مدخل البيرة الشمالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق بالغاز السام والمسيل للدموع خلال مواجهات اندلعت، اليوم على المدخل الشمالي لمدينة البيرة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تصدت لمسيرة انطلقت وفاء لشهداء جنين الأربعة الذين قتلوا برصاص الاحتلال فجر أمس.

وأطلق جنود الاحتلال الاسرئيلي عند الحاجز العسكري في محيط مستوطنة "بيت إيل" الغاز المسيل للدموع والمطاطي صوب الشبان المشاركين في المسيرة ما أدى لإصابة العشرات منهم بالاختناق.

وفي السياق، نظمت الكتل الطلابية في جامعة بيرزيت، اليوم، وقفة منددة بالجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين أمس، وأسفرت عن استشهاد 4 مواطنين.