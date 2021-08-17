شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى: نحن على بعد أمتار من تشكيل الحكومة فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة فى لبنان، نجيب ميقاتي، بعد انتهاء الاجتماع مع الرئيس ميشال عون في القصر الجمهوري في بعبدا: "لم نتطرق إلى ملف البرنامج الحكومي. ونحن أمام الأمتار الأخيرة من تشكيل الحكومة".وفق الوكالة الونية للإعلام.

وأكد ميقاتى "نحن نعمل بجهد لإزالة كل العقبات. وتشكيل حكومة تراعي كل التوازنات يأخذ بعض. وقال: لم نتطرق إلى ملف البرنامج الحكومي ونحن أمام الامتار الاخيرة من تشكيل الحكومة".

من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف، أن بعض ما ينشر ويقال في وسائل الإعلام حول تشكيل الحكومة يندرج فى إطار التحليلات التى تفتقد إلى الدقة أو التسريبات المعروفة الأهداف، على حد وصفه، جاء ذلك في بيان رسمي عن رئيس الحكومة المكلف اليوم ردا على تقارير إعلامية أشارت إلى تعثر تشكيل الحكومة.