شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يسجل 3897 إصابة بكورونا.. و706 حالات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجَّلت غرفة العمليات الوطنية لإدارة الكوارث بلبنان 706 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينهم 682 مقيما و24 وافدا، ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 583 ألفا و718 حالة.

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7982 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، بينما تلقى 2546 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 937 مواطنا الجرعة الثانية.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 763 ألفا و353 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 11 ألف و119 حالة وفاة، فيما تم تسجيل تعافي 5886 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 673 ألفا و116 شخصا.