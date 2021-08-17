شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تدعو لأخذ جرعتَي اللقاح: «احموا أنفسكم من مضاعفات الفيروس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أهابت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، بالجميع، أهمية المسارعة لاستكمال الجرعتيْن من لقاح كورونا حمايةً من مضاعفات الفيروس، بإذن الله.
وأكدت الوزارة أهمية الحصول على المواعيد المتاحة في كافة مراكز اللقاحات بمناطق المملكة.
وكانت قد قالت الوزارة أمس، إنه بفضل الله أكثر من (32 مليون) جرعة من لقاح كورونا (كوفيد-19) تمّ إعطاؤها حتى الآن عبر أكثر من (587) موقعاً للتطعيم في مناطق المملكة كافة.
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