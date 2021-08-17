مصر... السيسي يمنح أبطال أولمبياد طوكيو ومدربيهم وسام الرياضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، ، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي "منح اللاعبة فريال اشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الاولى، وكذلك مدربها السيد هاني شاكر قشطة".

كما منج السيسي اللاعب محمد إبراهيم السيد (كيشو) صاحب الميدالية البرونزية في المصارعة في أولمبياد طوكيو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربه السيد محمد أحمد، ومنح اللاعب أحمد أسامة أحمد الجندي صاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو في الخماسي الحديث وسام الرياضة من الطبقة الثانية، وكذلك مدربه السيد عبد الرحمن علي.

وأضاف المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية، أن "الرئيس عبد الفتاح السيسي منح اللاعبة جيانا فاروق صاحبة الميدالية البرونزية في اولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، وكذلك مدربها محمد عبد الرجال، بالإضافة إلى اللاعبة هداية أحمد ملاك واللاعب سيف حسين الحائزين علي الميدالية البرونزية في التايكوندو وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، والسادة المدربين".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أهدى اللاعبة المصرية فريال أشرف ووالديها رحلة حج مجانية، وذلك بعد الإنجاز التاريخي الذي حققته لبلادها في منافسات الكاراتيه بأولمبياد "طوكيو2020″.

وقال الرئيس السيسي، في تصريحات له عبر التلفزيون المصري، من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة": "اسمحيلي أقولك (بنتي فريال) ألف مبروك يا جميلة، ألف مبروك، إنتي حاجة تفرح وتشرف مش على مستوى مصر، على مستوى منطقتنا العربية كلها"، مبينا أن نجاح فريال في هذه اللعبة ظهر في استقبال الجمهور للعبة التي أصبحت حديث الجميع.

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