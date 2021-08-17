شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تناقش عمل المنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامى العربى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب، بجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة المصغرة لوضع مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج بمشاركة عدد من الدول العربية، وهى الأردن وتونس والسعودية والعراق وفلسطين وليبيا والمغرب واليمن، واتحاد إذاعات الدول العربية والاتحاد العام للمنتجين العرب ضمن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية.

وفي مستهل اجتماع اللجنة المصغرة رحب مدير إدارة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب فوزي الغويل بالوفود المشاركة من الدول الأعضاء ومن المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، معرباً عن أمله في أن تُكلل نتائج هذا الاجتماع بالنجاح.

تم خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والاستماع لمداخلات الوفود، والتباحث حول المقترحات التي قدمتها الأمانة العامة(الأمانة الفنية لمجلس وزراء الاعلام العرب) للجنة، حول مشروع الإطار العام لعمل المرصد والمنصة المدمجة لخطة التحرك الإعلامي العربي في الخارج.

كما أوصت اللجنة أن يتولى فريق مكون من دولة فلسطين والاتحاد العام لإذاعات الدول العربية واتحاد المنتجين العرب مهمة رصد وتجميع المحتوى الإعلامي الخاص بالقضية الفلسطينية وبما يسهم في توفير مادة إعلامية كافية لعمل المرصد والمنصة، وذلك في أجل أقصاه شهر من تاريخه.