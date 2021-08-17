السعودية: تمديد صلاحية الإقامة وتأشيرة الخروج والعودة آليًا حتى 30 سبتمبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت المديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الثلاثاء، تمديد صلاحية الإقامات للوافدين الموجودين خارج المملكة، وتمديد صلاحية تأشيرات الزيارة وتأشيرات الخروج والعودة، وذلك آليًا دون رسوم أو مقابل مالي حتى 30 سبتمبر المقبل.

وأوضحت المديرية - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية - أن التمديد الذى أصدره وزير المالية يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تتخذها حكومة المملكة للتعامل مع آثار وتبعات الجائحة العالمية، وضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تضمن سلامة المواطنين والمقيمين وتسهم في التخفيف من الآثار الاقتصادية والمالية.

وأكدت الجوازات أن التمديد سيتم آليا بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.