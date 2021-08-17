رئيس مجلس النواب اللبنانى يدعو لجلسة عامة لبحث رسالة عون حول رفع دعم المحروقات

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس مجلس النواب اللبنانى نبيه برى لعقد جلسة عامة للمجلس يوم الجمعة المقبل، وذلك لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الاستراتيجية لإتخاذ الموقف أو الاجراء أو القرار المناسب بشأنها.

وتسلمت الأمانة العاملة لمجلس النواب اللبناني اليوم الرسالة التي وجهها عون إلى المجلس حول موضوع وقف الدعم عن المواد والسلع الحياتية والحيوية، في ضوء القرار الذي اتخذه حاكم مصرف لبنان برفع الدعم عن المحروقات من دون انتظار صدور البطاقة التمويلية، وما تركه هذا القرار من تداعيات سلبية زادت من حدة الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية والمعيشية التي يعيشها البلد.

وشرح عون في رسالته مسار الاجتماعات التي عقدت مع الوزراء المعنيين وحاكم مصرف لبنان وتلك التي عقدت في مجلس الوزراء، والتي لم تؤد إلى نتائج عملية تفضي إلى رفع الدعم تدريجا عن المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها، والتي لم تعد متوافرة، الأمر الذي يهدد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي وأيضاً حقوقهم الحياتية .

وأضاف الرئيس اللبناني في رسالته أنه تعذر انعقاد مجلس الوزراء، بعد رفض رئيسه الدعوة إلى عقد الاجتماع، حيث رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الدعوة باعتبار أن الاجتماع غير دستوري لاقتصار مهمة حكومته على تصريف الأعمال فقط.