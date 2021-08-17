شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط محاولة لاستهداف أبراج الطاقة فى ديالى بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول إحباط محاولة لاستهداف أبراج الطاقة فى ديالى، وقال رسول - على موقعه في تويتر، اليوم الثلاثاء، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، إنه بناءً على معلومات استخبارية تمكنت فرقة المشاة الأولى العراقية من إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى، مضيفا أن القوة شرعت بتطويق مكان الأبراج وتعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، وردت القوة على هذا التعرض والاشتباك مع هذه المجموعة وقتل أحد الإرهابيين.

من جانب أخر قتل ثلاثة جنود عراقيين وأصيب آخر اليوم الثلاثاء، فى هجوم لـ"داعش" على نقطة عسكرية شمال شرق بعقوبة .

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" عن مصدر أمني قوله " إن مجموعة إرهابية هاجمت بأسلحة نارية مختلفة نقطة عسكرية في قرية العالي ضمن قاطع شمال المقدادية شمال شرق بعقوبة، ما أسفر عن مقتل وإصابة أربعة جنود".

كما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل اثنين من تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.