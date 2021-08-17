شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى تونسى: حركة النهضة أذلت الشعب وقتلته قتلا ممنهجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد النائب في برلمان تونس عن حركة الشعب، هيكل المكي، أداء وتعاطي حركة النهضة على مدى 10 سنوات بعد الثورة. وفق إذاعة شمس التونسية.

واعتبر هيكل، أن النهضة اليوم في مواجهة الشعب وتتحمل المسؤولية الكبرى في الأوضاع التي آلت إليها البلاد.

وقال المكي متوجها بكلامه لحركة النهضة 'لقد فتكم القطار'، وتابع أن النهضة أذلت التونسيين وقتلتهم قتلا ممنهجا في علاقة بجائحة كورونا.

وقد سبق أن أدانت "حركة الشعب" التونسية،في بيان لها، الدعوات للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي التونسي، معتبرة أن "ما حصل في البلاد شأنا تونسيا صرفا قرره الرئيس قيس سعيد استجابة لمطالب شعبية".

وقالت الحركة إن "الشعب الذي خرج يوم 25 يوليو للاحتجاج على المنظومة القائمة والمطالبة بإسقاطها، وعبر عن ارتياحه لقرارات رئيس الجمهورية من خلال الخروج التلقائي احتفالا بالحدث، لن يقبل بالعودة إلى ما قبل 25 يوليو، ويرفض أي تدخل خارجي في الشأن التونسي خدمة لأي أجندة داخلية أو خارجية".