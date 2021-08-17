شكرا لقرائتكم خبر عن أحزاب وتنظيمات ليبية تؤكد دعمها للجنة "5+5" للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد 13 حزب وتنظيم سياسي ليبي بالمواقف الوطنية للجنة العسكرية الليبية "5+5" مثمنين دورها في الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وفتح الطريق الساحلي وتأييدها لما يصدر عنها في اجتماعها بمدينة سرت يوم السبت الماضى والقاضي بتجميد كل الاتفاقيات العسكرية الأجنبية في كل أنحاء ليبيا، ومطالبتها باتخاذ التدابير اللازمة لإتمام خروج المرتزقة وكل القوات العسكرية الأجنبية وبضرورة إقرار القاعدة الدستورية، وتحذيرها من انهيار وقف إطلاق النار في حال تعطلت الانتخابات.

وأكدت الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية في بيان مشترك على ضرورة حل المليشيات والتشكيلات المسلحة وإعادة النظر في تبعية الكتائب والكيانات العسكرية التي نصّت عليها اللجنة العسكرية المشتركة ونقلها إلى رئاسة الأركان في مؤسسة عسكرية موحدة وعدم منحها ذمة مالية مستقلة.

وأشارت الأحزاب والتنظيمات السياسية الليبية إلى أن هذا المطلب الشعبي يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2075 ومخرجات برلين 2، مطالبة بضرورة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية، فإنها تحذّر أية جهة رسمية أو سياسية من التخاذل أو الاعتراض على ذلك، مؤكدة على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة في موعدها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، وسرعة إنجاز مخرجات اللجنة العسكرية وتلبية رغبة الشعب الليبي وتحقيق السيادة الوطنية.

ووقع على البيان الحزب المدني الديمقراطي، تحالف القوي الوطنية، الحزب الوطني الوسطي، تكتل احياء ليبيا، تكتل الإرادة الوطنية، التكتل الوطني للبناء الديمقراطي، الحراك الوطني الليبي، حزب شباب الغد، حراك ليبيا تنتخب رئيسها، تيار شباب الوسط، حراك من أجل 24 ديسمبر، الاتحاد النسائى درنه وضواحيها، الشبكة الليبية للدعم وتمكين المرأة.