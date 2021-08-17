شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة بنيوزيلندا للمواطنين «حالة طوارئ» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نبّهت سفارة المملكة بنيوزيلندا المواطنين المقيمين بالبلاد، بأنه تمّ رصد حالة محلية بفيروس كورونا في مدينة أوكلاند لمواطن نيوزيلندي، وتمّ رفع حالة الطوارئ بالبلاد إلى الحالة الرابعة ابتداءً من اليوم ولمدة 7 أيام في كل من أوكلاند وكارمندال وباقي أنحاء البلاد لمدة 3 أيام.
ودعت السفارة، المواطنين السعوديين المقيمين في نيوزيلندا، إلى التواصل معها على أرقام الهاتف في حال أي طارئ.
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