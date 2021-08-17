شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمريكا ترسل نصف مليون جرعة من لقاح فايزر إلى رواندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - من المقرر أن ترسل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن 488.370 جرعة من لقاح فايزر ضد فيروس كورونا إلى رواندا، بما فيها الشحنات الأولى ضمن تعهد الادارة في قمة مجموعة السبع بالتبرع بـ 500 مليون جرعة في أنحاء العالم.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء أن أمريكا ستشحن الجرعات هذا الأسبوع عبر مبادرة كوفاكس لمشاركة اللقاحات.

وستعزز الشحنات برنامج التطعيم في رواندا، التي توزعت مليون جرعة، أو ما يكفي لتطعيم 4.3% من السكان، وفقاً لبيانات بلومبرغ.