وزير التعليم المصري يعلن نتيجة الثانوية العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار شوقي في بث مباشر لمؤتمر صحفي عقد في مقر الوزارة، إلى أن دفعة العام الحالي من الثانوية العامة المصرية "تاريخية".

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وقال إن نسبة النجاح العامة لدفعة الثانوية العامة المصرية 2020-2021 هى 74 بالمئة،؜ وأن 153 ألفا و396 طالبا وطالبة سوف يدخلون الدور الثاني ابتداءا من 4 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وأعلن الوزير المصري في المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح للشعبة العلمية هي 76 بالمئة،؜ ونسبة النجاح للشعبة الأدبية هي 70 بالمئة، وأن النسبة العامة للنجاح لكل الطلاب هي 74 بالمئة.

وأكد وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، أن "نظام التقييم الجديد نجح في فرز مستويات فهم الطلاب لنواتج التعلم وأعاد للثانوية العامة المصرية رونقها واحترامها".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، وبمكن الاطلاع عليه بالضغط هنا.

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، في المؤتمر الصحفي أن "طلاب الثانوية المصرية نجحوا في التعلم بشكل حديث عن طريق العديد من المصادر الرقمية بعيدا عن الحفظ والتلقين، وأبلوا بلاءا حسنا في أول اختبارات حقيقية لمستويات الفهم والتطبيق والتحليل".

وبدأت امتحانات الثانوية العامة (الشعبة العلمية) في 10 يوليو/ تموز الماضي، وتستمر حتى اليوم الاثنين 2 أغسطس/ آب الجاري، بينما بدأت امتحانات الشعبة الأدبية يوم 11 يوليو واستمرت حتى 29 من الشهر نفسه.

وكانت الامتحانات الورقية متاحة فقط لمن لم يتسلموا جهاز الـ"تابلت"، بينما تم إجراء الامتحانات التجريبية الثالثة في 21 يونيو/ حزيران الماضي.

وفيما يتعلق بالطلاب المكفوفين، فإن امتحاناتهم بدأت في 11 يوليو وتستمر حتى اليوم الاثنين الموافق 2 أغسطس، بينما بدأت امتحانات الطلاب المتفوقين في 11 يوليو وتستمر حتى 5 أغسطس الجاري.

يتبع..