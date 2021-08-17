أمريكا توجه دعوة إلى أطراف الصراع في ليبيا بشأن انتخابات 24 ديسمبر المقبل

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ABDULLAH DOMA

ودعا نورلاند، في بيان للخارجية الأمريكية، بشأن الزيارات التي أجراها إلى مصر وتركيا والمغرب خلال الفترة من 10 إلى 16 أغسطس/ آب الجاري، الشخصيات الليبية الرئيسية إلى استخدام نفوذهم في هذه المرحلة الحرجة من أجل القيام بما هو الأفضل لكافة الليبيين.

وأشار البيان إلى لقاء نورلاند بمسؤولين كبار في القاهرة وأنقرة وبوزير الخارجية المغربي في الرباط، إضافة إلى اجتماعه مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر.

وركز السفير الأمريكي، خلال جولته، على الضرورة الملحة لوضع الأساس الدستوري، والإطار القانوني المطلوب لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، مشددا على ضرورة قيام القادة الليبيين بتقديم التسويات اللازمة لتلبية توقعات الشعب الليبي بانتخابات حرة ونزيهة، والتي تمثل خطوة أساسية باتجاه تحقيق الاستقرار والوحدة والديمقراطية في ليبيا.

وجدد نورلاند التأكيد على أن الاستقرار والتقدم المستمر على المسارين السياسي والأمني سيؤديان إلى زيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارات الأجنبية والازدهار لليبيين.

ومنذ مارس/ آذار الماضي، تسلم المجلس الرئاسي الجديد برئاسة محمد المنفي، وحكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مهامه في ليبيا؛ وذلك وفق خطة توصل إليها منتدى الحوار الليبي، برعاية الأمم المتحدة، لإدارة شؤون البلاد، والتحضير لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأنهى انتخاب السلطة المؤقتة انقساما في ليبيا، منذ العام 2015، بين الشرق مقر البرلمان المنتخب المدعوم من الجيش الوطني الليبي، وبين الغرب مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليا (سابقا).