مفوضية الانتخابات الليبية: اليوم سيتم إغلاق سجل الناخبين بالداخل وغدا فتحه في الخارج

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد السائح، خلال مؤتمر صحفي، أنه "يبدأ يوم غد الأربعاء فتح منظومة تسجيل الناخبين في الخارج عند الساعة السادسة مساء ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يوما".

وبين أنه سيتم في منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل تسليم المسجلين بطاقات الناخبين، فيما لا تطلب البطاقات الانتخابية من الجاليات الليبية المسجلة بالخارج، مؤكدا أن عملية التسجيل بالخارج مربوطة بقاعدتي بيانات مصلحة الأحوال المدنية والمفوضية.

وأشار السائح، أنه بمجرد استلام القوانين الانتخابية سيتم استلام طلبات الترشح للناخبين لتنفيذ الانتخابات في موعدها المقرر 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، مبينا أنه سيتم إعادة النظر في مراحل العمل والجداول الزمنية باعتبار أن المفوضية لم تستلم القوانين بعد.

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات الليبية، السبت الماضي، عن تسجيل مليونين و803 آلاف و458 ناخب. وحسب ما نشرته المفوضية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكدت أن عدد المسجلين الجدد بلغ 463,045 ناخب، مشيرة إلى إغلاق باب التسجيل في الـ17 من أغسطس/ آب الجاري.