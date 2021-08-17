” المقعدة ” تستوقف زوار مهرجان تمور بريدة

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استهوت الأدوات القديمة التي تعرضها وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي، زوار مهرجان بريدة للتمور كـ “النقيرة” و “المهراس” و “المقعدة” التي تحاكي حقبة زمنية مضت، وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة.

و استحوذت “المقعدة” على اهتمام كبار السن، إذ كانت تستخدم قبل 100 عام لتخزين التمور وحفظها لمدة تتراوح من ٦ شهور حتى سنة، مع الاحتفاظ بجودتها وقيمتها الغذائية.

وتعدّ ” الجصة ” و ” الصوبة ” من أبرز الأدوات المستخدمة آنذاك لحفظ التمور، لمدة طويلة تصل إلى ٣ سنوات مع حفظ مذاقها وجودتها، كما يضم جناح وزارة الثقافة، العديد من الأدوات والمقتنيات الخاصة بالقهوة العربية وكيفية تحضيرها بالطريقة التقليدية باستخدام المحماسة، والنجر، والمبرد، والملقمة، والمبهرة، والدلة.