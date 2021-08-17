اخبار الخليج

” المقعدة ” تستوقف زوار مهرجان تمور بريدة

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : استهوت الأدوات القديمة التي تعرضها وزارة الثقافة ممثلة بهيئة فنون الطهي، زوار مهرجان بريدة للتمور كـ “النقيرة” و “المهراس” و “المقعدة” التي تحاكي حقبة زمنية مضت، وذلك بمركز النخلة بمدينة التمور ببريدة.
و استحوذت “المقعدة” على اهتمام كبار السن، إذ كانت تستخدم قبل 100 عام لتخزين التمور وحفظها لمدة تتراوح من ٦ شهور حتى سنة، مع الاحتفاظ بجودتها وقيمتها الغذائية.
وتعدّ ” الجصة ” و ” الصوبة ” من أبرز الأدوات المستخدمة آنذاك لحفظ التمور، لمدة طويلة تصل إلى ٣ سنوات مع حفظ مذاقها وجودتها، كما يضم جناح وزارة الثقافة، العديد من الأدوات والمقتنيات الخاصة بالقهوة العربية وكيفية تحضيرها بالطريقة التقليدية باستخدام المحماسة، والنجر، والمبرد، والملقمة، والمبهرة، والدلة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا