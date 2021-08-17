رجل يكسب 5.5 ملايين دولار بطريقة غريبة.. ماذا حدث؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أفرط رجل في ولاية تكساس الأمريكية بتناول المشروبات الكحولية في أحد المطاعم، وانتهى به الأمر إلى القتال مع أحد الأفراد ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة.



وأقام الرجل دعوى قضائية يطالب فيها بتعويض مالي بسبب ماحصل له، متهما المطعم بالإهمال في تقديم المشروبات الكحولية إليه.

وقضت المحكمة بتعويض الرجل الأمريكي بمبلغ مالي يقيمة 5.5 مليون دولار بعد النظر في الدعاوى المرفوعة.

وتعود بداية الدعوى القضائية لعام 2019، بعدما غادر دانيال راولز مطعم La Fogata Mexican Grill وهو في حالة سكر، وانتهى به الأمر بالقتال مع رجل آخر في موقف للسيارات، الأمر الذي أدى إلى إصابته بجروح خطيرة في منطقة الرأس. وفقا لسكاي نيوز.

وكان دانيال والرجل الذي تشاجر معه، يتناولان مشروبات كحولية في مطعم بمدينة أندروز بتكساس، وقد أصيب الأول في رأسه بعد سقوطه على حافة إسمنتية.

ونصت الدعوى المقامة بحق المطعم، أن مالكه ونادل لم يذكر اسمه، يعدان مسؤولان عن إصابة دانيال، وذلك للسماح لهما بالمبالغة في شرب الكحوليات، ومغادرة المكان وهما في حالة سكر شديد.

كذلك زعمت الدعوى، أن النادل لم يتلقى تدريبا كافيا حول الفترات التي ينبغي عندها التوقف عن تقديم الكحوليات للزبائن، هذا إلى جانب اتهام صاحب المطعم بعدم تبنيه قواعد السلامة فيما يتعلق بساحة الانتظار الخارجية والتي شهدت العراك بين الرجلين.