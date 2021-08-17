أدوات لإدارة المحتوى الذي يشاهده أطفالكم عبر YouTube Kids

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

مع انطلاق موسم الصيف، يتساءل الكثير من أولياء الأمور عن كيفية ضبط تجربة مشاهدة أطفالهم للمحتوى على تطبيق YouTube Kids.



لقد تم تطوير التطبيق مع مراعاة احتياجات أولياء الأمور، علماً بأنهم أفضل من يحدد المحتوى المناسب لأطفالهم. يقّدم التطبيق المتوفر باللغتين العربية والإنجليزية للأطفال تحت عمر ال13 سنة، مجموعة واسعة من أدوات الرقابة الأبوية لتخصيص تجربة المشاهدة وفقاً لما يجدوه ملائمًا لأطفالهم.

إليكم أربعة ميزات مفيدة جداً يمكن للأهالي الاستفادة منها عبر التطبيق:

1. اختيار المحتوى الملائم

تتيح ميزة "المحتوى الموافق عليه من الوالدين" للأمهات والآباء إمكانية اختيار فيديوهات وقنوات محددة يسمحون لأطفالهم بمشاهدتها عبر التطبيق. لتفعيل هذه الميزة، يمكنكم التوجّه إلى الإعدادات ضمن التطبيق واختيار الملف الشخصي الخاص بأطفالكم، ثم اختيار المحتوى التي توافقون عليه. وبهذه الطريقة، لن يشاهد الأطفال إلا مجموعة من القنوات أو مقاطع الفيديو التي قمتم باختيارها مسبقًا.

2. إيقاف ميزة البحث

إن رغبتم في تحديد تجربة مشاهدة الأطفال لمجموعة مختارة من الفيديوهات، يمكنكم إيقاف ميزة البحث باستخدام إعدادات الوالدين في التطبيق. عند إيقاف هذه الميزة، لن يتمكن الأطفال من البحث على مقاطع الفيديو وسوف يقتصر استخدامهم للتطبيق على مشاهدة مقاطع الفيديو المتوفرة ضمن مجموعة القنوات التي تم التحقق منها في YouTube Kids.

3. حظر المحتوى

يمكنكم ضبط وتخصيص المحتوى الذي ترونه في YouTube Kids من خلال تسجيل الدخول إلى التطبيق وحظر مقاطع الفيديو أو القنوات التي لا تريدون لأطفالكم مشاهدتها. عندما تقومون بحظر مقطع فيديو أو قناة، لن تشاهدوا هذا الفيديو مرة أخرى عند تسجيل الدخول في التطبيق. يمكنكم دائماً مسح مقاطع الفيديو والقنوات المحظورة من الإعدادات إذا رغبتم بإعادتها مجدداً في وقت لاحق. يرجى التنويه بأنه عند حظر مقطع فيديو، قد يظل متاحاً في التطبيق إذا تم تحميله بواسطة قناة مختلفة.

4. ضبط المؤقّت "انتهى الوقت"

يمكن للأهالي عبر خاصية ضبط وقت الشاشة المدمجة، تحديد وقت استخدام أطفالهم للجهاز وذلك عبر إشعار يخبرهم بأنّ الوقت قد حان للتوقف عن المشاهدة. سوف يعرض المؤقِّت تنبيه "انتهى الوقت" بشكل لطيف قبل أن يتوقف التطبيق عن العمل حين انتهاء المدة المحددة. يمكنكم الضغط على رمز القفل، وتحديد "المؤقت" واستخدام شريط التمرير لتحديد المدة المطلوبة.