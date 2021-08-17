شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في متصفح جوجل كروم.

وأوضح أن الثغرات قد تمكن المهاجم من استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأشار إلى أن Google قد تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.

وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبرالرابط.