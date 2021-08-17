- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، تحذيراً أمنياً عالي الخطورة بشأن وجود ثغرات في متصفح جوجل كروم.
وأوضح أن الثغرات قد تمكن المهاجم من استغلالها وتنفيذ برمجيات خبيثة.
وأشار إلى أن Google قد تحديثًا لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux.
وأوصى المركز بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة عبرالرابط.
كانت هذه تفاصيل خبر تحذير عالي الخطورة من الأمن السيبراني بشأن ثغرات في «جوجل كروم» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.