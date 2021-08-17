شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يضبط قائد حافلة متهور تجاوز المسارات المحددة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

وثقت كاميرا أمامية لسيارة مواطن، لحظة قيام قائد حافلة بتجاوز المسار المحدد معرضاً حياة من حوله للخطر.

من جانبها تفاعلت الإدارة العامة للمرور مع شكوى المواطن، من قائد الحافلة بعد تجاوزه المسارات المحددة له في الطريق بشكل متهور.

وأفاد المرور عبر حسابه الرسمي على تويتر بأنه تم ضبط قائد المركبة وإحالته للجهة المرورية، لتطبيق العقوبات المقررة بحقه.