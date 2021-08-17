شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» ينبه: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـ 7 مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات، الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

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