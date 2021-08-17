عواصف قوية تقتل 5 صيادين في الصومال

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

لقي 5 صيادين صوماليين حتفهم، الثلاثاء، بعد انقلاب قاربهم قبالة سواحل محافظة جوبا السفلى جنوب الصومال.



وقال وزير الثروة السمكية في ولاية جوبالاند عباس علي إبراهيم في تصريح صحفي: "إن عاصفة قوية ضربت 11 قارب صيد كانوا يصطادون قبالة سواحل المحافظة".

وقال عباس إن 5 صيادين لقوا مصرعهم عقب انقلاب قواربهم.

وأشار الوزير إلى هبوب رياح شديدة دمرت العديد من المنازل في بعض الأحياء المجاورة لسواحل مدينة (كيسمايو).

ودعا الوزير عباس علي إبراهيم سكان شواطئ محافظة جوبا السفلى إلى توخي مزيد من اليقظة في ظل استمرار العواصف على طول المناطق الساحلية.