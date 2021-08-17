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تحذير عالمي من جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تحذير عالمي من جرائم احتيال مرتبطة بفيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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أصدرت منظمة الشرطة الدولية "الإنتربول" تحذيرا عالميا من جرائم احتيال مرتبطة بفيروس كورونا (كوفيد-19).

 

وقال "الإنتربول"، الاثنين، إنه في أكثر من 60 حالة في 40 دولة، تلقى ممثلو وزارات الصحة والمستشفيات عروضا لشراء لقاحات حصلت على الموافقة للتوزيع في بلادهم.

 

ووفقا للبيان، عادة ما يزعم المحتالون أنهم يمثلون إحدى شركات تصنيع اللقاحات أو منظمة حكومية تقوم بتسهيل توزيع اللقاحات.

 

ويحاول المحتالون الاتصال عبر عناوين بريد إلكتروني خاصة بالأشخاص المعنيين وكذلك بالهاتف، كما يستخدمون مواقع إلكترونية وهمية ومعلومات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وقال الأمين العام يورجن ستوك: "حتى عندما تفشل محاولة احتيال، من المهم أن يتم إبلاغ الشرطة عنها لكي يتم تحديد الصلات المحتملة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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