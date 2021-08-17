ساعات "فيتبت" الذكية.. واحدة من أبرز ساعات الرياضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

عرفت ساعات "فيتبت" الذكية كواحدة من أبرز ساعات الرياضة الذكية في العالم، وقدمت عدة أجيال يعتمد عليها، تلحقها بجيل جديد يطرح قريبا.



ووفق موقع "ذا فيرج" الجيل القادم من ساعات "فيت بت" سيطرح باسم Fitbit Charge 5، وحصل الموقع على لقطات مسربة لهذا الجيل تكشف عن عدد من ميزاته.

ومما كشفته عنه، تصميم دائري لحواف الشاشة ستتمتع بها هذه النسخة من ساعات "فيتبت" الذكية، بالإضافة للشاشة الملونة.

وتحصل الساعة من الجوانب على خطين رفيعين يزيدان من أناقتها و لمعانها عند ارتدائها.

كما لوحظ أيضا، تخلي الشركة المصممة للساعة في هذه النسخة المرتقبة عن إضافة أي أزرار بارزة للتحكم في أي من قدرات الساعة، بخلاف النسخة السابقة منها Charge 4.

ومن المتوقع أن نرى الميزات التقليدية التي تطرح بها ساعات "فيتبت" الذكية للرياضيين، مثل مراقبة المؤشرات الحيوية ومعدلات الأوكسجين.