شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شاومي تعلن رسميا عن هاتفها الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة شاومي الصينية، اليوم الثلاثاء، عن هاتفها الجديد Redmi 10، الذي يأتي بتقنيات متقدمة تمكنه من المنافسة في سوق الهواتف الذكية.



ويتميز هاتف شاومي الجديد Redmi 10، بوجود شاشة 6.5 بوصة، تعمل بدقة (2400ْX1080) بيكسل.

وتأتي شاشة شاومي Redmi 10، بمعدل تنشيط صورة 45 و60 و90 هرتز حسب حالة التشغيل للحفاظ على شحنة البطارية.

وقالت شركة شاومي للهواتف الذكية، إن شاشة جهازها الجديد تدعم تقنية AdaptiveSync.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية، تعمل كاميرا السيلفي لهاتف Redmi 10 بدقة 8 ميجابيكسل.

وتظهر الكاميرا الرئيسية على الجانب الخلفي للهاتف؛ حيث يعمل المستشعر الرئيسي من سامسونج بدقة 50 ميجابيكسل.

أما كاميرا الهاتف ذات الزاوية العرضية فتعمل بدقة 8 ميجابيكسل، بالإضافة إلى اثنين من المستشعرات بدقة 2 ميجابيكسل لاحتساب معلومات العمق ولقطات الماكرو.

ويأتي هاتف شاومي الجديد Redmi 10 بداخل بمعالج ميديا تيك Helio G88 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 أو 6 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 64 أو 128 جيجابايت.

وتبلغ سعة بطارية الهاتف 5000 مللي أمبير ساعة، والتي يمكن شحنها بقدرة تصل إلى 18 واط، ويدعم هاتف شاومي الجديد وظيفة الشحن العكسي عن طريق الكابل.

ويعتمد الهاتف الذكي الجديد من شاومي على نظام التشغيل MIUI 12.5، الذي يستند إلى نظام جوجل أندرويد 11.

وتحتل الشركة مكانة كبيرة في سوق الهواتف الذكية، بعد أن أصبحت لأول مرة منذ انطلاقها ثاني أكبر شركة لتصنيع الهواتف الذكية في العالم، في الربع الثاني لعام 2021.

استحوذت شاومي على 17% من حصة السوق العالمية للهواتف الذكية لتطيح بالعملاق الأمريكي "أبل" من المركز الثاني بقائمة أكبر الشركات المصنعة للهواتف الذكية في العالم.

وقفزت شحنات "شاومي" خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة 83%، خلف شركة سامسونج الكورية الجنوبية التي لا زالت تحتفظ بالمركز الأول.

وهذه هي المرة الأولى التي تقتحم فيها شركة شاومي الصينية المراتب المتقدمة للهواتف والتي هيمنت عليها تاريخياً شركة سامسونج بحصة 17%، وأبل بحصة 14%، وفقاً لبيانات شركة الأبحاث "كاناليس".

وكانت شركة شاومي نشطة بشكل خاص، حيث أطلقت جهازين رئيسيين خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام. ويتميز جهاز Mi 11 Ultra بأحد أكبر مستشعرات الكاميرا في أي هاتف ذكي حتى الآن، مما يؤكد طموح الشركة للارتقاء إلى نطاق التسعير المتميز.

ونقل موقع "ذا فيرج" عن بن ستانتون، مدير أبحاث شركة "كاناليس" قوله: تعمل شركة شاومي على تنمية أعمالها في الخارج بسرعة، مستشهداً بزيادة المبيعات في مناطق تشمل أوروبا الغربية وأفريقيا وأميركا اللاتينية.

وأضاف ستانتون: "بالمقارنة مع سامسونج وأبل، يقل متوسط ​سعر البيع لأجهزة شاومي بحوالي 40% و75% على التوالي.. لذا فإن الأولوية الرئيسية لشركة شاومي هذا العام هي زيادة مبيعات أجهزتها المتطورة، مثل Mi 11 Ultra. لكنها ستكون معركة صعبة، حيث تشترك كل من "فيفو" و"أوبو" في نفس الهدف، وكلاهما على استعداد لإنفاق مبالغ كبيرة على التسويق عبر الإنترنت لبناء علامتهما التجارية بطريقة لا تفعلها شاومي".