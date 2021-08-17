الأمن اللبناني يضبط أكثر من 70 ألف ليتر من المازوت مخزنة ويوزعها على المستشفيات

دبي - محمود عبدالرازق - ولفتت إلى أنه ضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دوريّة من مفرزة الضاحية القضائية.

وأكدت أنه جرى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولدات، بحسب تغريدة نشرتها المديرية عبر صفحتها الخاصة على "تويتر".

هذا وشهدت بلدة التليل العكارية شمالي لبنان، يوم الأحد، انفجار صهريج للمحروقات أسفر عن 28 قتيلا وأكثر من 79 إصابة.

ويعاني لبنان حاليا نقصا حادا في الوقود، وشهدت البلاد في الأيام الأخيرة حوادث خطف صهاريج. وأعلنت مستشفيات أنها تعاني من نقص الوقود وقد تضطر إلى الإغلاق.