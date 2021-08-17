شكرا لقرائتكم خبر عن محتجون يقطعون الطرقات فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر الاحتجاجات فى بعض المناطق بلبنان اعتراضا على أزمة الوقود، حيث قطع محتجون الطرقات فى بعض المناطق، من بينها الطريق الرئيسى نحو مدينة صور عند مفترق بلدة العباسية والجيش يحاول فتحها كما تم قطع ساحة النور فى طرابلس بالكامل. وفق موقع لبنان 24.

وأيضا قطع المحتجون الطريق عند مزلة المشروع القبة، وطريق الدامور وطريق القبة ـ الضنية.

كان عدد من ​المحتجين تجمعوا الأحد الماضى أمام منزل رئيس الحكومة المكلف ​نجيب ميقاتى، حيث حطموا الواجهة الزجاجية للمبنى، فى ظل تواجد عدد من عناصر مكافحة الشغب.وفق قناة "إم تى فى" اللبنانية.

جاء ذلك على خلفية الانفجار الذى وقع فى خزان الوقود ببلدة التليل فى محافظة عكار شمال لبنان وأسفر الحادث حتى اللحظة عن وقوع 28 قتيلا و80 مصابا، فيما أعلن الدفاع المدنى من السيطرة على النيران بشكل تام.