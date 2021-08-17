شكرا لقرائتكم خبر عن قوى الأمن بلبنان: ضبط أكثر من 70 ألف لتر مازوت مخزنة داخل إحدى بؤر الخردة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، في بيان لها، ضبط أكثر من 70 ألف ليتر من مادّة المازوت مخزنة داخل خزانات وصهاريج وإحدى بؤر الخردة في محلة طريق المطار، وفق موقع النشرة اللبنانى.

ولفتت إلى أنه ضبط كمية أخرى داخل مرملة في المنطقة ذاتها من قبل دورية من مفرزة الضاحية القضائية، وأشارت إلى أنه جرى توزيع الكمية المضبوطة على المستشفيات وعلى أصحاب المولدات.

ولى صعيد متصل، كان الجيش اللبناني قد صادر أمس الاثنين خلال مداهمته لمستودعات في منطقة رياق بمحافظة البقاع 400 طن من مادة المازوت وقام بتوزيعها على عدد من المستشفيات والأفران والبلديات والمزارعين، وذلك خلال مواصلته لحملات مداهمة المستودعات التي تقوم بتخزين الوقود بالمخالفة للقانون لاحتكاره أو الاتجار فيه بشكل غير شرعي.

كما صادر الجيش اللبناني 200 ألف لتر من مادة المازوت خلال مداهمات في منطقة رأس المتن بمحافظة جببل لبنان.

وفي السياق ذاته، قام الجيش بتوزيع 4 آلاف لتر من احتياط الجيش من المحروقات على 240 صيادا في منطقة العبدة استنادا إلى قوائم تم إعدادها بأسماء المستحقين.

و قال رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، إن هناك محاولات لحل موضوع تشكيل الحكومة بطريقة ملائمة للجميع وفي نفس الوقت تكون قادرة على مواجهة الواقع في لبنان.