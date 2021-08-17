شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف رتلين للدعم اللوجستى لقوات التحالف الدولى فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصدر أمنى عراقى استهداف رتلين للدعم اللوجستى لقوات التحالف الدولى بعبوتين ناسفتين فى ذى قار وصلاح الدين من دون تسجيل خسائر بشرية.

ذكرت ذلك الوكالة الوطنية العراقية للانباء اليوم الثلاثاء، والتى أشارت الى إعلان مدير الاستخبارات العسكرية العراقي اللواء الركن فائز المعموري عن احباط عمليتين ارهابيتين لاستهداف زائرى الامام الحسين في العاشر من محرم .. موضحا بان الاولى كانت في الطارمية شمالي بغداد والاخرى باحد مناطق محافظة بابل. واكد استمرار الجهد الاستخباري لتامين الزيارة من خلال تنفيذ العمليات الاستباقية لاحباط اي اعتداء يطال الزائرين المتوجهين صوب مدينتي النجف وكربلاء المقدستين .

وكان الرئيس العراقي برهم صالح، اكد أن العراق ينطلق نحو سياسة خارجية تستند إلى تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين، وأن أمن العراق وسيادته مرتكزان لأمن وسلام المنطقة، مشيرا إلى أن المنطقة بحاجة إلى تفاهمات لتخفيف توتراتها.

وذكر المكتب الرئاسي - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن الرئيس صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، سفير روسيا الاتحادية لدى بغداد البروس كوتراشيف، وبحثا سبل تطوير العلاقات الثنائية وأهمية تعزيز التعاون في مجال الأمن والدفاع.

وأشار المكتب إلى أنه تم - خلال اللقاء - استعراض التعاون التجاري والاقتصادي والثقافي وبما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية في المنطقة.

وفى السياق ذاته، أكد الرئيس العراقى برهم صالح أن التكاتف الدولى ضرورى لمواجهة التحديات العالمية وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

وقال صالح إن "العراق يتطلع نحو تعزيز علاقاته السياسية والاقتصادية والتجارية"، مشددا على "أهمية التكاتف الدولي والإقليمي من أجل مواجهة التحديات العالمية المختلفة، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف وتخفيف التوترات وإرساء السلام فى المنطقة".