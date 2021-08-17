شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. مطاردة «ثور هائج» قبل دخوله مكتبة الملك فهد بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لثور يقف في ساحة مكتبة الملك فهد الوطنية بالعاصمة الرياض. وأظهر الفيديو دورتين تطاردان ثوراً أبيض ضخماً في طريق الملك فهد بالعاصمة، فيما سمع صوت إطلاق رصاصة لمحاولة السيطرة عليه. ووثق المقطع الثور وهو يقف في ساحة مكتبة الملك فهد، حيث أبدى موثق الفيديو اندهاشه بشأن سبب تواجد هذا الثور في هذا المكان.

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