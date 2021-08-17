كل ما تريد تعرفه عن بلازما الدم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تعد البلازما أحد مكونات الدم الأربعة، إلى جانب خلايا الدم الحمراء وخلايا الدم البيضاء والصفائح الدموية.



وتشكل البلازما ذات اللون الأصفر حوالي 55% من الدم وتؤدي العديد من الوظائف الرئيسية في الجسم مثل نقل بروتينات التخثر والمناعة وكذلك المعادن والفيتامينات، وهو أمر لا غنى عنه لصحة الإنسان.

وتدخل بلازما الدم أيضا في صناعة الأدوية؛ حيث إنها تلعب دورا محوريا في تصنيع أدوية علاج نقص المناعة الخلقي.

وأوضح اختصاصي نقل الدم الألماني فرانز فاينور أن هناك طريقتين للحصول على بلازما الدم، وفي الطريقة الأولى يتم سحب الدم الكامل من متبرعين أصحاء، ثم يتم فصل البلازما عن خلايا الدم الحمراء في جهاز طرد مركزي.

وفي الطريقة الثانية يتم أخذ البلازما فقط من المتبرع مباشرة، ولهذا الغرض، يتم توصيل جهاز طرد مركزي، والذي يقوم على الفور بإعادة خلايا الدم الحمراء والبيضاء إلى جسم المتبرع.

ومن التطبيقات العلاجية والدوائية للبلازما علاج نقص المناعة؛ حيث يمكن تعويض ذلك عن طريق إعطاء الجلوبولين المناعي المأخوذ من بلازما الدم؛ حيث تحل محل الأجسام المضادة المفقودة أو المعطلة في دم المصابين.

ومن جانبه أوضح رالف كنيلز، المدير الطبي لخدمة Haema للتبرع بالدم، أن كثيرا من المرضى وحتى الصغار، خاصة الأطفال، يتلقون المساعدة من خلال التبرع بالبلازما، كما أن هناك مرضى يحتاجون إلى عقاقير مصنوعة من البلازما.

ويتم فصل البروتينات المختلفة الموجودة في البلازما ومعالجتها. ويعد الجلوبولين أحد البروتينات الموجودة في الدم، والتي يتم حقنها بانتظام في المرضى، الذين يعانون من نقص المناعة.

وهناك أيضا مستحضرات أخرى مصنوعة من مكونات بلازما الدم، والتي تُعطى، على سبيل المثال، لتخثر الدم ونقص البروتين الشديد. ونادرا ما يتم نقل البلازما بشكل مباشر وكامل، على سبيل المثال في حالة حدوث نزيف حاد بعد وقوع حادث.

ويعتبر التبرع ببلازما الدم أمر سهل ويسير، ولا يشكل أي مخاطر على المتبرعين، مع العلم أن متطلبات التبرع ببلازما الدم مماثلة لمتطلبات التبرع بالدم الكامل؛ حيث يتعين أن يكون المتبرع متمتعا بصحة جيدة مع استثناء من يتناولون أدوية معينة. ويجب ألا يقل عمره عن 18 عاما ويزن 50 كيلوجراما على الأقل.

ويؤكد مركز برلين لطب نقل الدم والعلاج الخلوي أنه يجب ألا يزيد عمر المتبرع لأول مرة عن 60 عاما، ويجب ألا يزيد عمر المتبرع أكثر من مرة عن 68 عاما. ويمكن أيضا قبول كبار السن وفقا لما تقرره الحالة الصحية لكل فرد. ويمكن التبرع بالبلازما حتى 60 مرة في السنة، مع مراعاة أن يكون هناك ثلاثة أيام على الأقل بين كل مرة من التبرع.