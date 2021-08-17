نصائح لمكياج مناسب لمكالمات الفيديو.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

قالت خبيرة التجميل ريكاردا تسيل إن مكالمات الفيديو أثناء العمل المنزلي تحتاج إلى مكياج ذي مواصفات خاصة؛ نظرا لأن الكاميرا تعمل كعدسة.



وأوضحت "تسيل" أنه ينبغي تطبيق كريم أساس مناسب لنوع البشرة؛ نظرا لأن اللون الداكن جدا يجعل المرأة تبدو أكبر سنا من الحقيقة، في حين أن التباين اللوني بين الوجه والرقبة يبدو بمظهر سيء.

كما أكدت على أهمية استخدام البودرة بحذر في المنطقة المحيطة بالعين والأجزاء الجانبية للوجنات بصفة خاصة؛ نظرا لأن الكاميرا ستسلط الضوء على التجاعيد المغطاة بالبودرة.

وأشارت الخبيرة إلى أنه يمكن التغلب على المواضع اللامعة، التي توحي بالتعرق، من خلال وضع البودرة بكمية أكبر من المعتاد؛ نظرا لأن الكاميرا ستسلط الضوء على هذه المواضع اللامعة. ويسري هذا بصفة خاصة على منبت الشعر والجبهة والأنف والذقن.

كما ينبغي أن يكون مكياج العيون والشفاه أكثر كثافة من المكياج النهاري المعتاد؛ نظرا لأن الكاميرا والضوء الصادر منها للإضاءة تتسبب في شحوب اللون بعض الشيء. ويُراعى أثناء ذلك الابتعاد عن المستحضرات المحتوية على جزيئات لامعة؛ حيث يكفي فقط التألق ببريق الساتان، الذي يأسر الألباب.

ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أهمية وضعية الكاميرا للظهور بمظهر يشع نضارة وحيوية؛ حيث ينبغي وضع الكاميرا بحيث تقوم بالتسجيل من أعلى بعض الشيء؛ إذ توفر هذه الوضعية زاوية رؤية ممتازة.