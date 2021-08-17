تحذير من الإفراط في تناول الفاكهة.. لهذا السبب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

حذرت مجلة "أبوتيكن أومشاو" من الإفراط في تناول الفاكهة؛ حيث يؤدي سكر الفاكهة إلى مشاكل الهضم مثل آلام البطن والانتفاخ والإسهال.



وأوضحت المجلة المعنية بالصحة أن هذا الخطر يرتفع عند تناول رطل من الكريز أو 350 جراما من العنب أو شرب نصف لتر من عصير التفاح.

وأضافت "أبوتيكن أومشاو" أن بعض الأشخاص لا يمكنهم تحمل الفركتوز حتى عند تناول كميات صغيرة من الفاكهة فيما يعرف بعدم تحمل الفركتوز؛ حيث لا يتم هضم جزء كبير من الفركتوز ويستقر في المعدة ويتخمر مسببا تكوّن الغازات، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ والغثيان والمغص وأصوات البطن العالية.

ويمكن التحقق من الإصابة بعدم تحمل الفركتوز من خلال اختبارات التنفس. وفي حال التحقق من الإصابة يتعين على المريض تعديل نظامه الغذائي؛ حيث ينبغي الاستغناء عن عصائر الفواكه، بينما ينبغي تناول الفواكه بكميات صغيرة بعد الوجبة الرئيسية أو مع الزبادي.