بعد حادث تحطم في نوفمبر.. أريان سبيس تطلق صاروخا فضائيا بنجاح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

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أطلقت شركة الفضاء الأوروبية "أريان سبيس" صاروخا حاملا من طراز "فيجا" في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء.



ويعد هو الثاني الذي يذهب إلى الفضاء في أعقاب حادث تحطم في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقالت أريان سبيس إن الصاروخ انطلق من الميناء الفضائي في كورو، بجويانا الفرنسية الساعة 0147 بتوقيت جرينتش.

وكان الصاروخ يحمل قمر الرصد الاصطناعي للأرض "بلياديس نيو 4" وأربعة أقمار اصطناعية علمية.

وقد تم إطلاق الأقمار الاصطناعية جميعها بنجاح في الفضاء، وفقا لما أكدته أريان سبيس على "تويتر".