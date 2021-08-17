4 أجهزة تطرحها شركة "أبل" هذا الخريف.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

يترقب المهتمين بكل ما تقدمه شركة أبل العملاقة، الأجهزة الجديدة التي ستعلن عنها الشركة خلال شهر من الآن ضمن مؤتمرها السنوي بالخريف.



وفي تقرير لوكالة "بلومبرج" الأمريكية، تم الكشف عن أبرز الأجهزة المرتقبة التي ستعلن عنها أبل هذا الخريف وتشمل ما يلي:

والذي من المتوقع وفق ما أعلن عنه الخبراء أن يطرح بتصميم كلاسيكي، بنفس أحجام الشاشة التقليدية لهواتف أبل ولكن مع وجود نتوء أصغر في الجزء العلوي من الشاشة، وقدرات كاميرا جديدة، تشمل إصدار فيديو من وضع Portrait، وشريحة A15 أسرع، وشاشة ProMotion مع تحديث 120 هرتز مُعدلة لطرز Pro.

والتي سيتوفر منها أشكالا مختلفة، بجانب عدد من الميزات الجديدة التي تشمل ميزة Time to Walk لمشتركي Apple Fitness + مع فصول Time to Run وAudio Meditation.

والتي تطرح في جيلها الجديد بتصميم أقرب لتصميم سماعات "إير بودز برو"، مع توقعات بتوفرها بتكلفة منخفضة عن سابقاتها.

وحسب تقرير سابق لموقع "ناين تو فايف ماك"، تطرح هذه الأجهزة الجديدة من أبل وهي تحتوي شريحة A15 وموصل USB-C وموصل ذكي مغناطيسي مشابه لجهاز iPad Air وiPad Pro.