26 مستثمرا و98 فردا من عائلاتهم يحصلون على الجنسية الأردنية

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب موقع "عمون" الأردني، أكد رئيس هيئة الاستثمارK فريدون حرتوقه، أن حجم الاستثمارات خلال نصف عام 2021 الأول، بلغ 239.7 مليون دينار أردني (الدولار يساوي 0.71 مقابل الدينار الأردني).

وتابع أن المشاريع الاستثمارية البالغة 207 مشاريع، وفرت قرابة 8 آلاف فرصة عمل.

وقال حرتوقه أن 26 مستثمرا حصلوا على الجنسية الأردنية، بالإضافة إلى 98 فرادا من عائلاتهم، وقد قام بعضهم بالاستثمار في الدولة أو وضع وديعة فيها.

وجاء المسثتمرون من جنسيات عربية مثل السورية والعراقية والليبية، وأخرى غير عربية مثل سانت كيتس أند نيفيس.