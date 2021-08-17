شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالة ناسا تشعل حرب الفضاء بين "بيزوس" و"ماسك" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

تقدمت شركة "بلو أوريجن" التابعة للملياردير جيف بيزوس بشكوى ضد منح الحكومة الأمريكية عقدا لشركة "سبيس أكس" التابعة لإيلون ماسك لتطوير تكنولوجيا تهدف إلى توصيل البشر للقمر مجددا.



وفي الشكوى التي تقدمت بها يوم الجمعة في محكمة المطالبات الاتحادية في واشنطن، قالت "بلو أوريجن" إن تقييم الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء للعملية "غير قانوني وغير مناسب".

كانت وكالة "ناسا"، قد اختارت عرض "سبيس أكس" لنقل البشر إلى القمر في 16 أبريل/نيسان الماضي، مما دفع شركة "بلو أوريجن" وشريكتها في العطاء، شركة "داينتكس" إلى تقديم احتجاجات إلى مكتب مساءلة الحكومة بعد أقل من أسبوعين، وزعمتا أن عملية منح العقد كانت معيبة، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

ورفض مكتب مساءلة الحكومة هذا الاحتجاج في 30 يوليو/تموز الماضي، قائلا، إن اختيار وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" لشركة "سبيس أكس"، تم بشكل سليم.

وقالت شركة "بلو أوريجن"، في بيان، إنها تقدمت بدعوى قضائية إلى محكمة المطالبات الاتحادية في محاولة لإصلاح العيوب في عملية التعاقد التي تم اكتشافها في نظام الهبوط البشري التابع لناسا"، حسب وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء.

وأضافت"" نعتقد اعتقادا قويا أنه يجب معالجة المشكلات التي تم تحديدها في هذا التعاقد، ونتائجها لاستعادة العدالة، وخلق المنافسة وضمان عودة آمنة لأمريكا إلى القمر ".

وكان جيف بيزوس مؤسس شركتي أمازون و"بلو أوريجين"، قد جدد في 26 يوليو/ تموز الماضي، عرضه على إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" بشأن بناء أول مركبة هبوط قمرية تجارية.

ويحاول مؤسس شركة "أمازون"، جيف بيزوس، مرة أخرى الحصول على عقد، بعد أن خسرت شركته الفضائية "بلو أوريجين" في عملية تقديم العطاءات لبناء أول مركبة هبوط قمرية تجارية لإدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا".

وفي رسالة مفتوحة إلى رئيس "ناسا"، بيل نيلسون، قدم بيزوس عرضا لشركة "بلو أوريجين" لتغطية تكاليف تصل إلى ملياري دولار هذا العام وفي العامين المقبلين لتطوير وإنتاج مركبة هبوط على سطح القمر إذا سُمح للشركة بالمنافسة مجددا ضد شركة "سبيس إكس" المملوكة للملياردير إيلون ماسك.

ولم تدل "ناسا" بأي رد علني.

ومنحت الوكالة "سبيس إكس" عقدا لتطوير أول مركبة هبوط تجارية لنقل رواد الفضاء إلى القمر في عملية تقديم العطاءات في أبريل/نيسان الماضي، بدلا من "بلو أوريجين".

وتبلغ قيمة العقد نحو 3 مليارات دولار ويشكل جزءا من برنامج ارتميس التابع لوكالة "ناسا".

ومنذ اتخاذ القرار، احتجت شركة "بلو أوريجين"، عليه مرات عدة.. وأخذت المركبة الفضائية "نيو شيبرد" التابعة لشركة "بلو أوريجين" بيزوس في رحلة قصيرة إلى الفضاء الأسبوع الماضي.

ويعد برنامج أرتميس التابع لوكالة ناسا، والذي يهدف إلى إعادة رواد الفضاء إلى القمر بحلول عام 2024، نقطة انطلاق إلى أول مهمة بشرية إلى المريخ.