شركة سامسونج تقود سوق الشاشات المنحنية عالمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 17 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أظهر تقرير اليوم الثلاثاء أن شركة سامسونج للإلكترونيات كانت أكبر بائع للشاشات المنحنية في العالم في الربع الثاني من العام الجاري، على الرغم من انخفاض شحناتها بشكل حاد مقارنة بالربع السابق.



استحوذت سامسونغ على حصة سوقية بلغت 32% في الفترة ما بين أبريل إلى يونيو بعدما شحنت 1.09 مليون شاشة منحنية، وفقا لمتعقب السوق تريند فورس.

جاءت شركة إيه أو سي/فيليبس المملوكة لشركة تي بي في للتكنولوجيا في المركز الثاني بحصة سوقية بلغت 12%، بشحن 410 آلاف وحدة. وجاءت ميكرو ستار إنترناشيونال وديل في المركزين الثالث والرابع على التوالي بحصتين سوقيتين بلغتا 10% و8%.

على الرغم من حفاظها على المركز الأول، تراجعت شحنات سامسونج من الشاشات المنحنية في الربع الثاني بنسبة 21% مقارنة بالربع الأول، مع تخفيض أكبر شركاتها التابعة وأكبر مورد للوحات الشاشات المنحنية "سامسونغ ديسبلاي" إنتاجها من شاشات إل سي دي، وفقا لتريند فورس.

كما شهدت إيه أو سي فيليبس، التي تعتمد على توريدات سامسونغ ديسبلاي من اللوحات، تراجعا قدره 36% على أساس ربع سنوي في الشحنات في الربع الثاني.

وبشكل عام، انخفضت الشحنات من هذا النوع من الشاشات في الربع الثاني بنسبة 6.1% مقارنة بالربع السابق له لتبلغ 3.41 مليون وحدة.

وعلى الجانب الآخر، شهدت الشركات مثل إل جي إلكترونيكس وآيسر ارتفاعا في شحناتهما من الشاشات المنحنية بنسبتي 110% و47% على التوالي.

تتكهن "تريند فورس" بوصول عدد شحنات هذا النوع من الشاشات في العام 2021 إلى 15.6 مليون وحدة، ارتفاعا بـ10% مقارنة بعام سابق له. ولكن النمو السنوي سيكون أقل من نسبة 37% التي سجلت في 2020.

وأضافت تريند فورس "مع بدء الدول رفع القيود المتعلقة بالجائحة بعد توسع حركات التلقيحات في أوروبا والولايات المتحدة في النصف الثاني من عام 2021، شهد طلب المستهلكين الناتج عن اقتصاد "البقاء بالمنزل" تراجعا ملحوظا".