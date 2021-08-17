شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تؤكد على تميز العلاقات مع سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء العراقى حسن ناظم، أن سوريا تعد دولة جارة ولنا علاقات مميزة واساسية معها، لكن الحكومة العراقية لم توجه دعوة لسوريا للمشاركة في قمة دول الجوار المزمع عقدها بالعاصمة العراقية بغداد، نافيا مجددا ما تم تداولته فى بعض المواقع بشأن ذلك .

وذكرت وكالة الانباء العراقية (واع)، ان ذلك جاء عقب اجتماع مجلس الوزراء العراقى في نينوى برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي الكاظمى الذى يزور المحافظة للمرة الثانية خلال عهد الحكومة الحالية، مشيرا الى أن "نينوى تحظى بأهمية وأولوية في مشاريع الحكومة، نظرا لما تعرضت له من دمار وخراب في ابان سيطرة داعش الارهابي".

كانت وزارة الخارجية العراقية، قد أكدت فى بيان سابق أن الحكومة غير معنية بالدعوة الموجهة إلى سوريا للمشاركة في قمة "دول جوار العراق"، موضحة أن الدعوات الرسميّة تُرسَل برسالةٍ رسميّة وباسم رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وقالت الخارجية -في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- إن "بعض وسائل الإعلام تداولت أنَّ الحكومةَ العراقيّة قدّمت دعوة للحكومة السوريّة للمشاركةِ في اجتماع القمّة لدول الجوار والمزمع عقده بنهاية الشهر الحالي في بغداد".