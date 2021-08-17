شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدعو لحقن الدماء وضمان الخروج الآمن للدبلوماسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الخارجية الكويتية أنها تتابع ببالغ الاهتمام والقلق الأوضاع والتطورات الراهنة في أفغانستان، مشددة على أهمية عمل الجميع معا للحفاظ على أمن واستقرار هذا البلد وحقوق ومكتسبات شعبه.

ودعت الخارجية الكويية - في بيان كافة الأطراف الأفغانية إلى ضرورة ممارسة أقصى درجات ضبط النفس حقنا للدماء، وتوفير الحماية الكاملة للمدنيين، والخروج الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب العالقين.