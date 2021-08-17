شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة الشمالية» تحدد موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت جامعة الحدود الشمالية ممثلة في عمادة القبول والتسجيل بالجامعة عن موعد استقبال طلبات القبول الإلكتروني للفترة الثانية. وأوضحت الجامعة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن استقبال طلبات القبول تشمل العديد من التخصصات منها برامج البكالوريوس، وبرامج الدبلوم، لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 1443هـ.

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